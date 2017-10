"Mieux manger toute l’année" : Laurent Mariotte vous livre ses recettes et ses coups de gueule

"Plus qu'un livre, c'est un véritable mode de vie, mon mode d'emploi pour acheter, cuisiner et mieux manger", explique ce militant "anti-malbouffe". Car manger sain et responsable passe aussi par des achats étudiés. Il faut notamment éviter de "faire les courses le ventre vide" indique-t-il, car à coup sûr on est plus enclins aux achats impulsifs et on ressort bien souvent de ses emplettes avec des aliments gras et sucrés. Autre conseil : "arrêter de faire les courses une fois par semaine" et de remplir son frigo à outrance. Opter pour des achats chez les commerces de proximité et sur le marché permet de mieux consommer mais aussi d'éviter le gaspillage.





Le gaspillage, là encore, de quoi faire sortir de ses gonds Laurent Mariotte: "ça c'est un truc qui me rend dingue, on jette quand même 20 kilos de nourriture par an et par habitant dont 7 kilos de nourriture emballée." Pour prendre de bonnes habitudes, les restes ne sont pas oubliés dans les recettes proposées : "Quand je fais faire un poulet rôti le dimanche et bien le mercredi, dans le calendrier du livre, je vais m'amuser à faire une recette qui recycle les restes de ce poulet rôti", annonce-t-il." Pareil pour le pot-au-feu, on va recycler le bouillon pour s'amuser à faire une sorte de recette japonaise, très simple, avec de la viande de bœuf."