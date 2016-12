Migrants : à Paris ou à Saint-Denis, des grillages pour empêcher la multiplication des campements sauvages

Ce n'est pas la première fois que de telles installations voient le jour. Des grillages ont été disposés début novembre tout autour du terre-plein central de l'avenue de Flandre dans le XIXe arrondissement de Paris après l'évacuation d'un important campement de migrants. Quelque 3800 personnes avaient alors été mises à l'abri. Toujours présentes aujourd'hui, "les grilles sont là pour empêcher l’installation d’un campement sauvage. Mais on cherche surtout un système pour avoir une occupation humaine", nous indique-t-on à la mairie de Paris. Une réunion est prévue début janvier pour discuter de l'occupation de l'avenue de Flandre (marché, commerces...).





La mairie de Paris précise que de telles installations ont également été disposées dans les Xe et XVIIIe arrondissements de la capitale. "Cela semble convenir aux riverains même si ces grilles sont une solution provisoire et pas satisfaisante", nous précise-t-on. "Ce sont des usages qui n'ont pas vocation à perdurer", abonde-t-on au service de presse de la mairie de Saint-Denis. Les deux municipalités se défendent notamment de ne pas utiliser des techniques plus radicales, consistant par exemple à "installer des piquets au sol" pour empêcher l'accès aux sans-abri.