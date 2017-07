Migrants de Calais : des bidons d’eau aspergés de gaz lacrymogène par des policiers ? "Une calomnie", rétorque la préfecture

"Ce qu’on veut surtout montrer, c’est qu’à Calais, les forces de l’ordre ne se contentent pas de refuser de mettre des points d’eau. Ils empêchent aussi les migrants d’en boire en faisant en sorte que l’eau soit contaminée. Et ce avec l’aval de leur hiérarchie", explique Loan Torondel qui précise que l’association possède plusieurs témoignages faisant état d’une telle pratique.





Contactée par LCI, la préfecture du Pas-de-Calais "s'étonne qu'une association puisse publier sur twitter ce genre d'accusation et de calomnie et ré-exprime son soutien aux services de police et de gendarmerie qui effectuent leur travail dans un cadre juridique réglementaire". Et le service communication d’en remettre une couche : "Nous n’avons jamais demandé aux forces de l’ordre de gazer les bidons d’eau. Ces accusations sont graves. D’autant qu’il n’y aucun fondement juridique derrière cette photographie".