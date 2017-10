Migrants : la France accueillera 10.000 réfugiés d'ici octobre 2019

C'est désormais chose faite. Grâce à ces missions de protection qui devraient démarrer "dans les prochaines semaines", précise Ouest-France, 3.000 Nigériens et Tchadiens débarqueront prochainement en France, à partir de listes proposées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a fait savoir le président de la République lundi. Ces missions seront menées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra), et viseront par la même occasion à "mieux prévenir la situation depuis le Niger et le Tchad pour prévenir un afflux de migrants économiques", a précisé le chef de l'État. Outre le Tchad et le Niger, la Turquie, le Liban et la Jordanie sont concernés par cette "ouverture".





Cela fait plusieurs semaines que le HCR, par la voix de son envoyé spécial en Méditerranée centrale, demande à Paris de "clarifier" le plus rapidement possible sa position sur le nombre de réfugiés qu'elle entend accueillir en provenance du Tchad et du Niger. Pour l'organisation, il existe "83.500 Tchadiens et 10.500 nigériens" qui sont considérés comme des "personnes vulnérables" et qui ont besoin d'un transfert.