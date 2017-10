Million de bébés, faillite, Brexit.... Le vrai du faux sur Erasmus, qui fête ses 30 ans

VRAI et FAUX. Petit piège en effet. Erasmus est en fait à la base l’acronyme d’’EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students’ (programme d’action européen pour la mobilité des étudiants). Coïncidence ou non, c’est également le nom du philosophe humaniste de la renaissance. Un peu plus sexy, et c’est d’ailleurs ce que la plupart des gens retiennent…