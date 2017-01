Mise à disposition de seringues pour les détenus toxicomanes : le projet de décret qui fâche les syndicats pénitentiaires

"Non aux seringues en cellule". Les syndicats pénitentiaires sont vent debout contre un projet de décret destiné à mieux lutter contre la transmission des infections en milieu carcéral. "Ce décret prévoit de permettre aux détenus de se shooter en ayant accès à des seringues à l'infirmerie et, pire, de mettre à disposition des seringues en cellule individuelle. C'est tout simplement hors de question", a déclaré à l'AFP Jean-François Forget, secrétaire général de l'Ufap-Unsa Justice, principal syndicat de surveillants. Il dénonce notamment des risques sécuritaires. "C'est un dispositif immoral et dangereux", voyant notamment la seringue comme "une arme potentielle", détaille-t-il.





Même son de cloche chez FO-Pénitentiaire, vent debout contre l'introduction de ce que les gardiens assimillent à des "salles de shoot" en milieu carcéral. Plus nuancé, Christopher Dorangeville de la CGT-Pénitentaire salue une "indubitable avancée sanitaire" en prison où "la drogue circule". Mais il s'inquiète de "garde-fous insuffisants" face à "l'arrivée des seringues jusque dans les cellules". "Le principe même de la salle de shoot en prison nous pose problème. Comment amener le détenu sur le chemin de la sortie en le maintenant dans la dépendance, en lui fournissant l'outil même de sa dépendance ?", s'interroge-t-il.