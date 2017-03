Pour ce député européen, les femmes doivent être payées moins que les hommes... car "elles sont moins intelligentes"

Au Parlement européen, ce mercredi, le député polonais Janusz Korwin-Mikke s'est fendu d'une diatribe sur l'égalité des salaires... Mais pas pour réclamer à cor et à cri que les femmes soient rémunérées autant que les hommes. Selon ce sympathisant de l'extrême droite, le fait qu'elles gagnent moins que les hommes se révèle tout à fait normal.





Et son argumentaire, lancé à la députée espagnole Iratxe Garcia Pérez qui l'avait interpellé... comment dire... laisse songeur. Jugez plutôt : "Savez-vous combien de femmes sont dans les 100 premiers joueurs d'échec ? Je vous le dis, aucune ! Bien sûr, les femmes doivent être moins bien payées que les hommes, parce qu'elles sont plus faibles, plus petites, moins intelligentes. Elles doivent gagner moins, c'est tout."