"Montrer ses cheveux au naturel, c’est un acte politique !" : quand un coloriste pousse les femmes à montrer leurs cheveux blancs

LCI : On entend que le blanc est tendance. Constatez-vous que vos clientes le demandent de plus en plus ?

Frédéric Mennetrier : Honnêtement, il y en a très peu qui le demandent. Mais par contre, quand nous le proposons, certaines acceptent. Quand on voit une femme avec un gros pourcentage de cheveux blancs, on lance l’idée. Pour certaines, c’est hors de question, impossible. Pourtant, on n’a pas tous cette chance, on n’est pas tous égaux face aux cheveux gris : ce sont souvent les brunes qui ont tendance à avoir une très belle chevelure, poivre et sel. Mais ce sont aussi plus souvent les brunes qui sont prises dans l’engrenage des teintures, des racines à refaire de plus en plus fréquemment, de la couleur qui tourne, de la repousse, des cheveux plombés... C’est mon avis, d’un point de vue technique !

LCI : Vous, pensez que ce retour au naturel va se développer ?

Frédéric Mennetrier : D’un point de vue image, c’est un sujet qui, je trouve, a gagné un peu du terrain, du bon côté : il y a de plus en plus de femmes qui montrent leurs cheveux. Il y a 10, 15 ans, je disais que c’était un acte politique ! Il est inévitable qu’on ait cette tendance : il y a tellement d’abus de jeunisme, partout ! Le contre-pied, ça va être ça. On n’arrive plus à se projeter dans tous ces canons, dans ces jeunes filles de 18 ans, anorexiques, qui nous disent ce que doit être la beauté. Il y a aussi un aspect technique, qui va jouer : il y a de plus en plus d’allergies, car les femmes se colorent de plus en plus tôt ; la période de teinte se prolonge. Et l’âge où les cheveux saturent et ne supportent plus les teintures arrivent de plus en plus vite. Et il y a peu d’alternatives, car les colorations dites "naturelles" ne donnent pas un résultat aussi net que la coloration chimique. Il va falloir trouver une solution.