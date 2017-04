Mort de Shaoyao Liu : des milliers de manifestants à Paris, violences en fin de rassemblement

MANIFESTATION - Une semaine après la mort de Shaoyao Liu, un père de famille chinois lors d'une intervention policière, des milliers de personnes se sont réunies sur la place de République à Paris, pour réclamer "justice" et "vérité" sur les circonstances de la mort du quinquagénaire. Des slogans hostiles à la police ont été entendus et des violences entre manifestants et forces de l'ordre ont marqué la fin du rassemblement.