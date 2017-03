Mort de Shaoyo Liu : dans la communauté chinoise, le sentiment d'un "traitement différencié" par les autorités

"Malaise général", "traitement différencié", "prise en charge ralentie" : quelques jours après la mort de Shaoyo Liu, un ressortissant chinois de 56 ans tué le 26 mars par un policier à son domicile parisien, la communauté chinoise dénonce de nombreuses défaillances des autorités policières et judiciaires. Et trois jours après le décès du quinquagénaire, les enquêtes se poursuivent et l'émotion perdure.





Entre les fonctionnaires de la Bac et la famille de la victime, deux versions des faits s'opposent obstinément. Les policiers évoquent une agression de M. Liu, qui tenait alors une paire de ciseaux, les obligeant à lui tirer dessus. Les proches, eux, nient toute attaque et parlent d'un coup de feu tiré sans sommation pendant que les policiers forçaient la porte.





Les deux soirs qui ont suivi sa mort, des centaines de manifestants ont protesté, parfois violemment, devant le commissariat du 19e arrondissement, réclamant que la vérité soit faite sur les circonstances du décès de Shaoyo Liu et des sanctions sévères pour les policiers impliqués. Certains exprimaient aussi une frustration plus générale envers la police et la justice.