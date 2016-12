Moselle : une maison de retraite confinée en raison d'une épidémie de grippe

L'épidémie de grippe touche désormais les 13 régions de France métropolitaine. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Au 18 décembre, 66 cas graves nécessitant une réanimation et quatre décès liés à la grippe avaient été recensés.





Pour éviter d'éventuelles complications, à Sainte-Marie de Vic-sur-Seille en Moselle, une maison de retraite est confinée depuis le 18 décembre dernier et jusqu'à nouvel ordre. En cause : l'épidémie de grippe de ses pensionnaires. En effet, ce sont une quarantaine de personnes qui sont contaminées sur les 62 que compte l'établissement.





Selon France Bleu, qui relate l'affaire, aucun visiteur n'est autorisé à entrer dans la maison de retraite et aucun pensionnaire n'a le droit de sortir. Du côté des livraisons, elles ont été limitées à l'essentiel, à savoir la nourriture et les médicaments. "C'était préférable de mettre en place un confinement, compte tenu du nombre de malades, a assuré Jérôme End, le maire de la commune, au micro de France Bleu. On a préféré prendre toutes les précautions nécessaires, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de risques supplémentaires avec des allers et venues de personnes".