Najat Vallaud-Belkacem a-t-elle signé un accord pour permettre l'enseignement de l'arabe en primaire ?

Attention, sujet sensible. Le 31 mars dernier, la ministre de l’Education Najat Vallaud-Belkacem rencontrait son homologue en Tunisie. Un échange qui a donné lieu à un article dans le journal local Business News, dont le titre "Néji Jalloul et Najat Vallaud-Belkacem signent un accord pour enseigner l’arabe dans les écoles françaises", a été pris, en France, au pied de la lettre par le site de Valeurs Actuelles.





Très vite, l'information fait le tour des sites marqués très à droite et, souvent, se retrouve mal interprétée. Sur Dreuz.Info, par exemple, on déplore "une mesure" qui "risque de défigurer l'école républicaine française". Et dans les commentaires répondant à cette information, nombreux sont les internautes qui semblent penser que l'enseignement de l'arabe sera désormais obligatoire en primaire, voire qu'il passerait "avant la maîtrise de la langue française".