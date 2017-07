Nancy : bientôt une place au nom de Simone Veil

Les hommages en mémoire de Simone Veil se poursuivent. Alors que cette figure emblématique du 20e siècle est décédée le 30 juin dernier, à l'âge de 89 ans, la ville de Nancy a décidé, au cours du conseil municipal du 3 juillet, de donner son nom à une place. A compter du mois de juillet 2018, apprend-t-on par voie de communiqué, l'actuelle place Adolphe-Thiers sera donc dénommée place Simone-Veil.





"Au nom des valeurs humanistes et progressistes de Nancy et au nom de son indéfectible attachement à l'Europe, la ville de Nancy souhaite ainsi honorer comme il se doit le destin et la mémoire de celle qui incarne la femme et la France de notre époque", explique ainsi la mairie.