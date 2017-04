Nancy : elle bataille avec l'Etat pour adopter un bébé mort il y a un an

Pourtant, elle s’attache aussitôt à la petite fille, au point de vouloir s’en occuper. "Elle gémissait quand j’étais là et elle se calmait dès que je la prenais dans mes bras", raconte la jeune femme, célibataire et sans enfants. Elle souhaite alors l’emmener chez elle, et l’adopter. "C’était une évidence que j’essaie de lui offrir une vie la plus normale possible." Elle parle de son projet aux médecins, qui y sont favorables, rapporte Vosges Matin.





Mais la préfecture des Vosges et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui est tuteur de l’enfant, s’y opposent. "Je pense qu’ils se sont méfiés car ils n’ont jamais compris pourquoi Madame Rebelo-Pereira s’était attachée à cette petite fille", analyse Me Aline Vaissier-Cartarame, l’avocate de la puéricultrice, dans L'Est républicain. La jeune femme continue malgré tout les démarches, mais les délais s’allongent, l’administration est complexe et des obstacles se dressent.