Nantes : habitué à remplir les salles mythiques, ce groupe de rock se retrouve devant... un seul spectateur, et assure quand même le concert

Sud-Ouest a contacté le chanteur et guitariste Gorka Urbizu, qui prend vraiment ce concert très privé avec légèreté, pas vexé pour un sou. En cause, peut-être des multiples facteurs : "On savait que la date n’était pas idéale pour remplir une salle", dit-il dans le journal du sud-ouest. "On jouait un jour de canicule, en pleine semaine, juste après le Hellfest (festival de métal à Clisson près de Nantes, NDLR) et la veille de la Fête de la musique. Mais nous croyons qu’on ne fait pas bouger les choses depuis son canapé. Etre sur la route, jouer à gauche à droite, c’est ce qui nous plaît." Et on en sait désormais un peu plus sur LE fan : le groupe ne le connaissait pas, mais il est "quand même resté jusqu’au bout", d’après le chanteur, et est même "venu nous acheter un tee-shirt. C’est quelqu’un qui vit aux environs de Nantes. Il nous avait déjà vu sur scène au Hellfest, il y a quelques années." Un fan fidèle, contre vents et marée.