Un mystérieux poulpe géant aperçu dans la Loire à Nantes : les internautes mènent l’enquête

Bref, le doute habite les internautes, même si tout semble s’orienter vers un gentil canular. Alors, d’où vient ce monstre, est-il réel, et qui alimente cette mystérieuse page Facebook Mystère dans la Loire ? Tous les médias locaux qui ont tenté de le contacter n’ont pas reçu de réponses. Restent, donc, les supputations. Plusieurs pistes se dessinent : soit un Nantais qui a voulu s’amuser un peu et faire rêver les gens. Mais peut-être la piste est-elle plus officielle, dans cette ville qui aime mettre en avant l’insolite dans sa communication. Certains internautes notent ainsi que c’est peut-être le retour de Royal de Luxe, compagnie déjantée de théâtre nantaise, qui, avec ses marionnettes géantes et ses spectacles de rue, aime jouer sur l’imaginaire des spectateurs en cachant parfois des indices avant eurs spectacles ; dans le même genre, ce pourrait tout aussi bien être un coup des Machines de l’île, ces machines imaginaires (l'Eléphant ou le Carrousel des mondes marins) installées sur l’île de Nantes, et qui fêtent leur 10 ans cette année... Des observateurs notent d’ailleurs que sur toutes les photos, le monstre apparait à chaque fois près de ces structures articulées qui attirent des milliers de touristes chaque année.





Ce peut-être, enfin, la communication du Voyage à Nantes, l’agence de tourisme de la Ville, qui joue souvent sur le mystère et l’insolite pour annoncer ses manifestations culturelles. Comme le raconte cet internaute, habitant à Cholet : "Il y a quelque années, on a eu le même phénomène", raconte-t-il. "Des vidéos "amateurs" montraient la traversée d'un ovni au-dessus de Cholet et qui s'y écrasait. Un mois plus tard on a appris que c'était un coup de com' de la ville pour le tourisme. Ça ne me surprendrait pas que ce soit la même chose." Car, en tirant un peu sur le fil, ce monstre marin ne serait peut-être pas choisi au hasard : ce poulpe ne ferait-il pas référence au monstre de 20.000 lieues sous les mers, roman de Jules Verne, illustre habitant de Nantes ? Alors, qu’en est-il vraiment ?