Pourquoi les Français font moins d'enfants et les font beaucoup plus tard

BABY BLUES – Un rapport de l’Ined publié ce mercredi confirme que le nombre de naissances a encore baissé en France métropolitaine en 2016, pour atteindre 747.000, soit 34.000 de moins qu’il y a deux ans. En cause notamment : "l’incertitude suscitée par la crise économique et la montée du chômage". Malgré tout, ces naissances ne se réduisent pas drastiquement, elles arrivent simplement plus tardivement.