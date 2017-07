"Je ne m'en cache pas, j'ai peur" : un an après l'attentat de Nice, la difficile nouvelle vie des rescapés

Aujourd'hui, Patrick et Laetitia restent traumatisés par ce qu'ils ont vécu. "Je suis passée par la colère, la haine, la rage. Ça va un petit peu mieux parce que les 1 an approchent mais j'ai toujours peur. Je ne m'en cache pas, j'ai peur", explique Laetitia qui, n'a jamais pu revenir sur "la Prom'", pourtant située à cent mètres de son domicile. "Pour moi, c'est un cimetière", déclare-t-elle. Sa fille et sa belle-fille, elles, souffrent aussi beaucoup de ce qu'elles ont vécu. "C'est compliqué. Elles sont suivies psychologiquement. [...] Elles ont mûri d'un coup. C'est compliqué parce que de la petite fille, on est passé à la petite femme. L’innocence de sa fille perdue, Laetitia ne souhaite désormais qu’une chose : qu’elle ait "une jolie vie derrière". "Parce qu'elle le paie cher en ce moment", affirme-t-elle les larmes aux yeux.





Mais au-delà du suivi psychologique, l’environnement des jeunes filles ne semble pas toujours être à la hauteur du traumatisme. "On voit que c'est un sujet tabou entre les ados", explique la maman. "Je sais que dans son collège, il y a eu quelques cas [d'enfants ayant subi des traumastismes, ndlr.]. Une quinzaine, je crois. Mais on ne sait pas." Elle se plaint qu'au sein de l'établissement, aucune réunion n'ait eu lieu à la rentrée avec les parents pour évoquer les élèves victimes de l'attentat. "C'est dommage parce que ma fille a craqué comme ça, en plein cours. Elle a explosé en plein cours", regrette Laetitia.





Patrick, lui, parle beaucoup pour se soulager d'un poids qui pèse sur ses épaules, dans son cœur aussi, depuis le drame. "Ce n'est pas que j'aime spécialement parler, mais il ne faut pas garder ça en soi", confie-t-il. L'homme de 57 ans essaie aussi de s'entourer de personnes positives, "qui ont envie de vivre." "Nice, c'est une ville très filmée par les caméras de sécurité et quand on sait qu'il a repéré les lieux avant et que les camions n'ont pas le droit de passer sur la Promenade, on peut se poser des questions. Après, on peut toujours remettre tout en question mais c'est plus ça qui me scandalise. Enfin, ce qui me fait mal, quoi", concède-t-il tout de même.