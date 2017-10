La ville de Nice va réserver des emplois aux enfants de Harkis sans concours

Une délibération a ainsi été soumise au vote lors du dernier conseil municipal de Nice. Le 6 octobre dernier, il a ainsi été proposé au conseil métropolitain de bien vouloir "installer un Comité de pilotage en charge du suivi de la démarche visant à favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi" ; et de "réserver un contingent d’emplois réservés aux enfants de Harkis prévoyant la possibilité d’être inscrits sur les listes d’aptitude prioritaires, de manière dérogatoire, afin d’accéder, sans concours et sans condition d’âge, aux emplois réservés de catégories B et C".





Le nombre d'emplois réservés sera défini chaque année par un comité en fonction des besoins et des profils de demandeurs. "Le manque de reconnaissance et la persistance de difficultés d'insertion rencontrées par la première génération et leurs descendants sont encore perçues comme des discriminations à l'encontre de la communauté des Harkis", a justifié la métropole Nice Côte d'Azur.