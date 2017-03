Nice refuse que Dieudonné vienne donner un spectacle près de la Promenade des Anglais

Il y a des moments où l’on n’a pas envie de rire, et encore moins de rire de tout. Dieudonné devrait le savoir, lui qui a demandé de venir se produire près de la Promenade des Anglais, après avoir plaisanté sur l’attentat qui a fait 86 morts à Nice le 14 juillet dernier.





"Je suis très attaché à liberté d'expression et à la liberté artistique, mais Dieudonné depuis bien longtemps n'est plus un artiste", a indiqué dans un communiqué Christian Estrosi, premier adjoint LR à la mairie de Nice, notamment chargé de la sécurité. "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et prendrai toutes les dispositions pour empêcher la production de ce spectacle."