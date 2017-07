"No Trump Zone", "Paris Against Trump"... : la visite du président américain dans la capitale promet d'être chahutée

"On considère que Donald Trump doit être persona non grata." Ce jeudi, le collectif Nuit Debout a prévu de réinvestir la place de la République pour dire non à la venue du président américain à Paris. L'hôte de la Maison Blanche et sa femme ont été invités par Emmanuel Macron à l'occasion du 14 juillet et devraient arriver jeudi en début de matinée. "Il y a beaucoup de gens qui sont contre le fait que Donald Trump vienne à Paris", détaille à LCI Arnaud, un des organisateurs de la manifestation.





Ils dénoncent la politique du président en matière d'environnement, mais aussi son "racisme", son "islamophobie" ou son "sexisme". "Ce sont tout un tas de choses qui touchent une large partie de la population française", estime Arthur.





La "No Trump Zone", en référence aux 'no go zones' parisiennes imaginées par FoxNews il y a quelques mois, devrait ouvrir ses portes à 19h, avec une assemblée générale suivie d'un orchestre debout. Tout au long de la soirée, censée se terminer à minuit, les manifestants pourront notamment jouer à la "Pina Trump" - une piñata à l'effigie du président américain - ou s'amuser à porter des perruques jaunes.