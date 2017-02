"Non, c'est non" : sur Twitter, Alain Juppé redit qu’il ne sera pas candidat en cas de retrait de François Fillon

"Pour moi, non, c'est non !" Au moins, il garde le cap. Et tient peut-être à faire passer le message à d'autres. Ce lundi matin, Alain Juppé a redit haut et fort sur son compte Twitter qu'il ne se présenterait pas comme candidat Les Républicains à la présidentielle, au cas de forfait de François Fillon. "Aux auteurs de rumeurs infondées, une confirmation : pour moi, NON c'est NON", a écrit le maire de Bordeaux.