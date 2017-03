Non, l'Etat ne va pas racheter des hôtels pour héberger des migrants avec l'argent européen

D’abord, faisons le tri : la première source affichée par l’auteur est un article du Figaro, qui annonce la vente, par Accor, de 62 hôtels F1 au groupe SNI, une filiale de la Caisse des Dépôts spécialisée dans le logement social. Une opération qui s’est tenue au début du mois de mars 2017, dans le cadre d’un renforcement des infrastructures de logements d’urgence, et dont le Samu social a hérité de la gestion opérationnelle. Le but : permettre l’hébergement, en urgence, à la fois de réfugiés et de personnes sans-abri.





Une vente qui n’a rien à voir avec la seconde information relayée par l’article : à savoir un prêt de 100 millions d’euros de la part de la banque européenne de développement social (la CEB), organisme lié au Conseil de l’Europe. Et c’est là que la confusion est facile : car ce prêt a été engagé aux côtés d’Adoma, bailleur social et filiale, là encore, de la SNI. Reste que cette transaction, effectuée en septembre 2015 selon cet article de nos confrères des Echos, avait pour unique vocation, non pas d’acheter des hôtels, mais de permettre "des rénovations légères et énergétiques" de logements réservés, cette fois, aux demandeurs d’asile.