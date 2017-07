"Non Madame la secrétaire d'État, les obstétriciens ne maltraitent pas leurs patientes", polémique autour de l'épisiotomie

En cause ? Des propos tenus par par la secrétaire d'Etat devant la Délégation aux Droits des femmes du Sénat. "En France, on a un taux d'épisiotomies à 75%, alors que l'OMS préconise d'être autour de 20-25%", a-t-elle dit. Il y a des "pratiques obstétricales non consenties avec notamment des violences obstétricales, semble-t-il, particulièrement sur les femmes étrangères, les femmes très jeunes, et les femmes handicapées", avait ajouté Marlène Schiappa, annonçant avoir commandé un rapport sur le sujet au Haut conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes.