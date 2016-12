Nord : un marché de Noël accueille un montreur d’ours et relance la polémique sur les spectacles d’animaux sauvages

C’est un spectacle qui devient de plus en plus rare, mais qui existe encore : celui de montreur d’ours. Cette année, pour les fêtes de fin d’année, la mairie d’Hazebrouck, dans les Flandres, a eu l’idée de faire appel à tout un panel d’animaux sauvages pour animer la ville : dromadaires, chiens-loups…. Mais une des animations fait plus particulièrement hurler les associations de défense des animaux. Celle de Valentin, ours noir du Canada, au programme des festivités du samedi 24 décembre devant l’Hôtel de ville.





Une pétition mise en ligne le 17 décembre dernier avoisine déjà les 40.000 signatures. Les associations à l’origine du texte dénoncent un "triste spectacle où des animaux sont exploités pour notre simple 'plaisir'", et demandent son annulation. Elles pointent notamment les conditions de vie "contraires à la nature" de cet ours, qui se retrouve "privé d’hibernation", soumis au bruit et à l’agitation alors que l’animal est par nature "solitaire et discret". Plus généralement, les associations rappellent les traitements que subissent ces animaux domestiqués et s’inquiètent d’observer une "recrudescence des spectacles présentant des animaux sauvages depuis quelques années" : "Le dressage repose généralement sur la privation de nourriture", écrivent-elles. "Des coups sont donnés pour "casser l'instinct sauvage" de l'animal en cas de refus d'obtempérer. Ils restent enfermés la plupart du temps dans leur cage, transportés sur de longues distances."