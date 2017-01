"Nous, Marseillais, appelons à la légalisation du cannabis" pour "sauver la ville du désastre et du crime"

Les signataires estiment en effet que la politique "prohibitionniste, répressive et punitive" actuellement menée pour réguler le cannabis est "un échec", notamment à Marseille. "Elle est directement responsable, chez nous, de réseaux, de trafic très organisés, qui brassent des sommes considérables et gangrènent de nombreux quartiers", estiment-ils. A Marseille les règlements de comptes sont d’après eux majoritairement liés au trafic de cannabis, et 20% de l’activité des policiers concerne le trafic de cannabis.





Les personnalités estiment en outre que cette politique est dommageable pour la santé du consommateur : la clandestinité les éloignerait de tout dispositif de prévention, ou de réduction des risques. « Le rajeunissement constaté des premières consommations impose des mesures innovantes auprès des jeunes. Mais aucun dispositif spécifique opérant n’existe dans les établissements scolaires", écrivent-ils.