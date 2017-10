"Nous sommes confrontés à des gens super rusés" : face au terrorisme, les "espions des prisons" tentent de s'adapter

Côté ministère, on confirme qu'environ 500 personnes sont incarcérées pour faits de terrorisme, auxquels il faut ajouter 1.150 autres signalés pour radicalisation, et 2.000 autres qui font l'objet d'une enquête. Face aux questions sur le manque de personnel dans les prisons, la Chancellerie admet que "la moitié des établissements n'ont pas de délégué local au renseignement" et que le manque de surveillants est "un problème qui dépasse le seul domaine du renseignement".





Ce manque de surveillants va-t-il priver le nouveau Bureau central d'informations de première main ? Le ministère préfère mettre en avant les "400 recrutements" au BCRP et se félicite d'avoir désormais "le cadre juridique et les moyens techniques pour parler d'égal à égal avec les autres forces du renseignement français". Un atout que ne renient pas certains syndicalistes, qui voient d'un bon oeil le fait de ne plus être un simple exécutant au service de la DGSI et de pouvoir accéder eux-mêmes à des informations classés "secret-défense".