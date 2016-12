Nouvel An : 100.000 policiers mobilisés en France deux semaines après l'attentat de Berlin

Cette année encore, les festivités du Nouvel An seront placées sous le signe de la sécurité. En période d’état d’urgence, et moins de deux semaines après l’attentat sur le marché de Noël de Berlin qui a tué 12 personnes, près de 100.000 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés.





"La fête de la Saint-Sylvestre a toujours été un moment de forte mobilisation avec les conduites en état d'ivresse, les bagarres, les feux d'artifice ou encore les voitures brûlées. Maintenant, on prend aussi en compte les nouvelles menaces terroristes", explique une source policière. Durant le week-end, 36.000 gendarmes et 52.600 policiers, dont 4.000 CRS, seront mobilisés en France, auxquels s'ajouteront ceux de la préfecture de police de Paris et les 7.000 soldats de l'opération Sentinelle. A Noël, 91.000 policiers et gendarmes étaient sur le pont.