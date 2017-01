Nouvel An : les images du passage en 2017 sur les Champs-Elysées

Un an après une Saint-Sylvestre endeuillée par les attentats du 13 novembre, Paris a fêté le passage en 2017 sur un air de fête. Un demi-million de personnes se sont rendues sur les Champs-Elysées ce 31 décembre au soir, pour un feu d'artifice et un son et lumière sur le thème des Jeux olympiques 2024, que la capitale pourrait décrocher. Malgré de nouvelles tragédies, notamment à Nice le 14 juillet (86 morts), le passage au Nouvel An se voulait plus festif cette année. Dès 23H30, un "spectacle grandiose" voulu par la mairie, mêlant musique et lumières, avait été conçu pour que Paris puisse "affirmer sa liberté aux yeux du monde".