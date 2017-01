Pollution : vignette Crit Air, circulation alternée... le point sur le trafic à Paris et Lyon ce lundi

Ce lundi, Airparif prévoit un indice de pollution "élevé" aux particules fines. Un nouvel épisode qui frappe l’Ile-de-France mais également les Rhône-Alpes et la Bourgogne et qui devrait durer plusieurs jours. Alors que Paris et Lyon interdisent la circulation aux véhicules les plus polluants (avec l’instauration des vignettes rendues obligatoires depuis le 16 janvier à Paris et dans 69 communes de la petite couronne), une question se pose : qui pourra circuler à Paris et à Lyon notamment ?