Nucléaire : la centrale de Belleville-sur-Loire, visée par une plainte pour "46 infractions"

La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, dans le Cher, suscite l’inquiétude. S'appuyant sur le rapport d'une inspection menée en avril par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASM), le Réseau Sortir du nucléaire porté plainte, vendredi, contre le directeur de la centrale et contre EDF pour "46 infractions à la réglementation environnementale et nucléaire". Rassemblés devant le Palais de justice de Bourges, les militants anti-nucléaire ont dénoncé "de nombreux équipements importants pour la sûreté dans un état de délabrement de nature à remettre en question leur fonctionnement, leur usure étant aggravée par un manque d'entretien et des réparations de l'ordre du rafistolage."