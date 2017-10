Moselle : des militants de Greenpeace tirent un feu d’artifice depuis la centrale de Cattenom, 8 interpellations

Greenpeace est au cœur de l’actualité des centrales nucléaires cette semaine. L’ONG a remis mercredi un rapport sur la vulnérabilité des installations françaises en termes de sécurité. Jeudi matin, ses militants ont mis leurs conclusions en application en s’introduisant dans la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle). Selon nos informations, les forces de l'ordres ont procédé à 8 interpellations.





Ils voulaient "dénoncer la fragilité et l’accessibilité de ces bâtiments pourtant chargés de radioactivité", montrer que la sécurité n’était pas optimale. Et pour symboliser le tout, ils ont tiré un feu d’artifice près d’une piscine d'entreposage de combustible usé. "Alors qu’EDF, l’exploitant des centrales nucléaires françaises, prétend sécuriser les centrales, les militant-e-s de Greenpeace France pointent du doigt le manque de protection des parties les plus fragiles des installations", écrit l’organisation environnementale dans un communiqué.