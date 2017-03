Fillette brûlée vive dans l'Oise : proches et anonymes s’organisent pour aider la famille d’Alicia

Pour soutenir moralement et venir en aide à sa famille, voisins et anonymes se mobilisent. Une cagnotte a ainsi été lancée pour les aider financièrement. La page Facebook "Pour Alicia", tenue par des proches de la famille, continue quant à elle de donner des nouvelles de la petite fille à ses plus de 4.000 abonnés. Des broches au prénom d’Alicia ont été conçues et vendues sur le marché d’Auneuil, mais la demande a été rapidement bien plus forte que l’offre.