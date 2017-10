On a discuté avec des détenus sur Facebook : "Toute la taule a un smartphone"

"Garder le contact avec la famille". Pour Stann et Samuel, le smartphone en détention permet surtout de combler la solitude et de rassurer les proches. D’ailleurs, Stann n’hésite pas à partager avec ses amis Facebook le quotidien de la maison d’arrêt. Et il n'est pas le seul. Au mois de janvier 2015, une page Facebook tenue par des détenus des Baumettes, à Marseille, a fait scandale. Elle montrait notamment plusieurs prisonniers en possession de substances illicites. Depuis, l’administration pénitentiaire a ouvert une enquête et les clichés compromettants ont disparu. Mais, ailleurs, d’autres les ont remplacés. Plusieurs détenus - parmi lesquels nous n’avons remarqué aucune femme - n’hésitent pas à poster photos et vidéos sur Facebook. Des images qui, grâce à l’option géolocalisation, se retrouvent… sur les pages publiques de nombreux centres pénitentiaires.





Pêle-mêle, on retrouve donc sur la page de la maison d’arrêt de Villepinte des cartouches de cigarettes par dizaines, des barrettes de shit, plusieurs téléphones portables et des liasses de billets. Même scénario sur la page de la prison de Fresnes. Iphones en train de charger, sachets de cannabis et photo d’une cellule retournée après la fouille des surveillants : une bonne partie de la vie pénitentiaire est ainsi documentée en ligne. Adel*, 19 ans, est incarcéré aux Baumettes depuis quelques mois. Lui aussi met en ligne ses photos. Sur son profil Facebook, chacun a accès à une série de clichés prise dans les douches, dans la cour ou dans la chambre "avec le co-détenu". Le jeune homme, souvent connecté, nous répond du tac au tac. Il explique : "On a tous internet mais là, je ne suis pas dans ma cellule. Je ne laisse rien dans ma cellule." Dix jours à l’isolement et un possible allongement de peine : Adel risque gros si jamais un détenu met la main sur son portable. D’autant que les fouilles sont fréquentes.