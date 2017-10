On a testé Taxify, l'application qui veut détrôner Uber à Paris

L’application estime le prix de notre course dans une fourchette comprise entre 11,05 et 13,50 euros. Un prix relativement bas, au regard de celui proposé par ses concurrents (environ 30 euros), qui peut cependant être trompeur, étant donné qu’il est subventionné à 50% par Taxify durant un mois, histoire d’attirer les clients des autres plateformes de VTC. Dans le même esprit, afin d'attirer les chauffeurs qui roulent pour Uber, Taxify leur verse 5 euros en plus lors de chaque course. Il est 10h55. Pile à l’heure, notre chauffeur arrive bel et bien au pied de l’immeuble, au volant d’une berline noire, vitres teintées et sièges en cuir.





En voiture, direction la place de la République ! Notre arrivée sur place est prévue à 11h38. L’accueil est cordial, et rien à dire non plus quant à la propreté du véhicule. "Vous avez commandé sur Taxify ?", me demande, un sourire en coin, le chauffeur quadragénaire, un ex-informaticien qui s’est reconverti il y a deux ans dans le transport de particuliers. A disposition, nous retrouvons les classiques bouteille d'eau, bonbons et chargeur de téléphone.