"On m’a enlevé quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer" : excisée à l’âge de 10 ans, Solange lève le voile sur un tabou

L’excision de Solange a eu lieu en 2007, pendant ses vacances d’été justement. Alors âgée de 10 ans, elle rencontre sa famille de Guinée pour la première fois. "J’étais contente mais en alerte, se remémore t-elle. Ma cousine avait parlé de l’excision à ma sœur aînée. Je ne savais pas vraiment ce que c’était mais j’étais inquiète pour elle". Puis un jour, une "dame" vient chez leur grand-mère. Solange aussi est excisée. "Je suis entrée dans une salle et ma tante m’a tenue, poursuit-elle. Au début, j’ai tenté de me débattre et je me suis vite dit qu’il devait y avoir une explication."





Si la petite fille a souffert sur le coup, sa famille la rassure et la félicite. Pour ses proches, elle est désormais une femme. "De nombreuses coutumes préconisent l’excision pour que les jeunes filles puissent se marier par exemple", explique Marion Schaefer. L’ablation de leur clitoris, et parfois des petites lèvres, les priveraient de plaisir et les préserveraient donc de l’infidélité. Pour Solange, le mariage n’était cependant pas à l’ordre du jour.