"On n’est pas du tout chez Bouddha ou un genre de secte" : le premier bar à méditation (de France) a ouvert à Paris, LCI a testé !

Ici, pas de chakra ouvert ou fermé, pas de position du lotus, rien de compliqué. Pas de gong non plus, juste une ambiance zen, due auy plancher ciré, aux murs blancs, aux plantes vertes, aux teintes apaisantes. Ambiance "Il faut que les gens puissent arriver en costume de travail, et qu’ils puissent se poser", explique Christine à la fin de la séance. "L’idée est vraiment de s’éloigner du costume folklorique de la méditation. On n’est pas du tout chez Bouddha ou un genre de secte. C’est un endroit laïc, aux méthodes validées scientifiquement. On fonctionne avec une équipe d'une quinzaine de psychiatres ou de psychologues qui interviennent sur les différents créneaux."





Christine Barois, psychiatre orientée sur les thérapies cognitives et comportementales et auteure de "Pas besoin d’être Tibétain pour méditer", peaufinait cette idée de bar depuis quelques années. "J’ai commencé à travailler sur des programmes qui permettaient aux personnes ayant eu des épisodes dépressifs de ne pas rechuter", raconte-t-elle. "Je développais ce programme dans mon cabinet." Et un jour, en passant près d’une cabine à bronzer en train de fermer, elle a une idée : "Je me suis dit qu’il faudrait utiliser ces lieux pour autre chose, pour que les gens se sentent bien. Plutôt que des programmes très compliqués, inventer quelque chose de facile, d’accessible, pour tous." Elle se renseigne un peu, découvre que les "bars à méditation", ça n’existe pas. Ou alors à Los Angeles ou New York. Elle y est allée, a regardé, et cherché le moyen de l’adapter "à la française". Et si Christine a ouvert son bar en plein quartier de l’Opéra, ce n’est pas du tout par hasard. "Je vise la City !", dit-elle en riant. "Ici, il y a beaucoup de bureaux, des compagnies d’assurances, des banques. Des salariés qui sont très soumis au stress."