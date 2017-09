Travail le dimanche : "On parle de la liberté de travailler et de consommer, mais jamais des coûts pour la vie personnelle"

Historiquement, le dimanche est un jour à part. "Dans un contexte où les couples sont maintenant tous deux actifs, et donc avec des agendas de plus en plus désynchronisés, c’est devenu le jour où l’on se retrouve en famille, entre amis, autour de moments de loisirs, ou de repas", note Jean-Yves Boulin. "C’est une journée à part, où l’on ralentit, où l'on pratique des activités, où tout le monde est libre en même temps. Le dimanche joue donc un rôle important pour permettre à ces moments de partage d’exister." Le jour est également important à l’échelle de la société : c’est le dimanche que sont organisés les évènements familiaux, mariages, mais aussi locaux, comme les fêtes de villages, les commémorations, ou encore les grandes manifestations sportives. La dernière étape du Tour de France, le grand prix de Formule 1 à Abu Dhabi, les Journées du patrimoine, ce sont des dimanches.





Alors forcément, travailler le dimanche a des incidences sur la vie personnelle. D’abord, notent les deux chercheurs, sur la relation parents-enfants : un travailleur du dimanche va passer environ une heure et demi de moins avec son enfant que lorsqu'il ne travaille pas. Cette "perte sèche" de sociabilité, vaut aussi pour le temps passé en couple ou pour les loisirs. Et encore plus pour le cercle familial plus élargi et les amis. Le jour de repos compensateur, pris en semaine en remplacement du dimanche, ne permet pas de récupérer ce manque, estiment également les deux chercheurs : "Il peut permettre de récupérer du temps personnel, mais pas celui perdu avec les autres", indique Laurent Lesnard.