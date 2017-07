"On peut être liquidé, on peut très bien avoir une reprise à 120 salariés" : le sort de GM&S fixé ce soir

Egalement interrogé sur sa confiance en l'État pour régler le dossier, Yann Augrat exprime des doutes : "On est en discussion depuis plus de 7 mois avec l’État. On fait des réunions où on a l'impression d'avoir avancé de quelques pas et on s'aperçoit 2-3 jours après qu'on a reculé de quatre pas."





Même constat, selon lui, avec le constructeur : "On a été maintes et maintes fois menés en bateau. Je pense que si les constructeurs avaient réellement voulu nous donner des pièces à valeur ajoutée (...) il l'aurait fait depuis longtemps." "Un coup, c'est blanc, un coup c'est noir", conclut-il.