"On préfère ouvert" : des anonymes retirent les grilles "anti-migrants" installées à Saint-Denis

Mais alors, qui se cache derrière cette opération ? Selon Philippe Caro, également membre du comité "Solidairté migrants Wilson", il pourrait s'agir de "voisins". "Merci aux voisin-e-s qui, cette nuit, ont occupé une partie de leur réveillon à démonter sur plusieurs dizaines de mètres la clôture idiote, inutile et coûteuse [...]", peut-on lire sur sa page Facebook. Il précise que tout a été "démonté et entreposé soigneusement". Interrogée à ce sujet, la mairie de Saint-Denis n'était pas capable de nous donner plus d'indice sur le profil de ces "déplaceurs" de grilles.