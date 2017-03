"On prend les lectrices pour des connes" : elle a été auteur de romans érotiques, et balance sur l’envers du décor

Sur le coup d’ailleurs, quand 50 Nuances de Grey est sorti, Camille Emmanuelle a plutôt salué la chose. "C’est plutôt une bonne nouvelle, de se dire qu’il y a des femmes qui écrivent sur le sexe, et dire : oui, on peut être dans le métro, et lire ça sans passer pour une salope". Sauf que petit à petit, Camille Emmanuelle découve les dessous du genre. Il y a, d’abord, les rouages de l’écriture de ce type de roman. Au fil des échanges, des consignes, des briefs et débriefs, des réécritures imposées, Camille découvre un "formatage extrêmement violent dans le style et dans le fond". Des intrigues littéraires "niveau CM2", basées sur des tableaux Excel et des statistiques Word, la promotion du luxe et des grandes marques – l’héroïne se fait inviter dans des jets, des hôtels de luxe aux Bahamas -, des références culturelles et politiques les plus mainstream possible, un monde hétéro-normé.





"On prend les lectrices pour des connes, incultes, apolitiques, consommatrices" dit Camille. "Conne" surtout, car selon elle, le discours autour du couple, de l’amour, des femmes et même des hommes dans ce type de romance est "un discours très pauvre et réactionnaire". Dans ces livres, l’homme est dominant, richissime – milliardaire, toujours. "Il a 30 ans, est pété de thunes, mais ce n’est pas un héritier. C’est un self made man", décrit Camille. "Il est hyper bien gaulé, ne perd pas ses cheveux, n’a pas de poils sur le torse, il est bronzé mas blanc, il bande quand il faut et il sait faire jouir l’héroïne sans problème". La fille, elle, a environ 20 ans, elle est étudiante ou stagiaire, elle est "très belle mais elle ne le sait pas vraiment", elle est "blanche et mince", elle peut "adorer la mode, mais n’est pas pour autant superficielle". Suivant le livre, le milliardaire est rockeur ou grand avocat, la jeune fille stagiaire ou étudiante, mais grosso modo, les bases restent. Et, toujours, c’est "grâce à l’homme que la jeune fille s’accomplit".