"On se regarde dans la glace, on ne sait pas à qui on ressemble" : l'appel de Laurent, né sous X, aux candidats à la présidentielle

Un indice, un bout d’identité, il cherche tout, plutôt que ce grand flou. "Ça laisse la place au fantasme, on peut tout imaginer, le pire comme le meilleur", raconte Laurent. "On se dit qu'on est peut-être issu d’une infidélité, de viol, voire d'un inceste dans le pire des cas… ou d’une belle histoire". Laurent ne se cherche pas des parents de remplacement, mais à avancer. "C’est difficile de se construire", reconnaît Laurent. "On ne ressemble à personne. On se regarde dans la glace, on ne sait pas à qui on ressemble, si on a des demi-frères ou sœurs." Lui a réussi à "gérer ça", mais reconnaît, à demi-mot, que "ça a été lourd" parfois. "On commence à construire sa vie, on a envie d’avoir des enfants, on se pose des questions. Je suis très heureux dans ma famille d’adoption, mais savoir d’où on vient, ça me parait logique. C’est quand même un droit, non ? Juste connaître ses origines. Rien de plus."





A une époque, Laurent est allé voir un psy. "Elle m’a aidé à mettre des mots sur ça, elle est formidable". Ses parents adoptifs sont au courant, il n’est pas seul. "Ils savent que je fais des recherches", raconte Laurent. "On en discute, mais je ne veux pas leur parler de tout. Ils sont formidables, mais je préfère être seul pour ça." La loi, si un jour elle change, ne l’aidera de toute façon pas. "Elle ne sera pas rétroactive, c’est vraiment pour penser au futur", dit Laurent. Lui va continuer les recherches de son côté. Avec l’espoir, un jour peut-être, de rencontrer sa mère. Et peut-être même de se découvrir des demi-frères et sœurs, qui sait.