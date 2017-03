Orages et vents violents : la vigilance orange étendue à 33 départements de l'Ouest et du Centre

Soyez très vigilants si vous avez l’intention de mettre le nez dehors aujourd’hui et que vous habitez dans l'Ouest ou le Centre du pays. Météo France a porté ce dimanche soir à 33 le nombre de départements en alerte orange aux orages et au vents violents. Ils étaient 28 journée. Si certains ont été ajoutés, d'autres ont en revanche été retirés. Calvados, Manche, Orne et Sarthe ne sont ainsi plus concernés.





Les départements en alerte sont les suivants :

Allier, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côtes-d'Armor, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Oise, Paris et la petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise.