Saint-Martin : un important stock de marchandises pillées lors du passage d’Irma retrouvé

Produits de luxe ou high-tech, mobilier, vêtements… : environ 40m3 de marchandises issues des pillages perpétrés dans des enseignes commerciales de Saint-Martin après le passage de l’ouragan Irma le 6 septembre ont été découverts par les gendarmes la semaine dernière.





Le 21 septembre, dans le cadre de leurs investigations, les gendarmes obtiennent des renseignements les mettant sur la piste d’un Haïtien de 28 ans qui tourne dans le quartier de Marigot avec un hummer noir et qui se livrerait à des pillages de grande ampleur. Le lendemain, avec l’appui de deux antennes du GIGN, ils localisent son domicile et perquisitionnent l’immeuble de 16 logements. Le stock de marchandises est alors découvert. Trois personnes sont ensuite placées en garde à vue. Le principal suspect, qui nie les faits, a finalement été mis en examen et écroué. Son hummer a également été saisi.