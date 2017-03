Ouverture de la pêche : après le foot, c'est le sport qui compte le plus d'adhérents en France

"La veille, on a du mal à dormir car on va traquer la belle". A en croire Jérôme Gaillard, ancien manager de l’équipe de France de pêche à la mouche, les symptômes reviennent immanquablement : à la veille de l’ouverture de la pêche, un bon pêcheur frétille d’impatience.

Dans la boutique qu'il a ouverte sur les bords du lac de Lastouilles (Cantal), une de ses clients confirme : "On attend depuis six mois de retrouver les rivières, donc ça fera du bien". Avant le jour J, nombre de passionnés se retrouvent chez Jérôme Gaillard dans ce qui ressemble à un véritable paradis du pêcheur. Leurres, hamecons... Au total plus de 9.000 références pour pratiquer dans les meilleures conditions possibles ce sport à part entière.





Si elle est plus discrète que d'autres disciplines sportives, la pêche n'en reste pas moins une activité très populaire. Avec 1.559.271 adhérents, elle se classait en 2015 en seconde position derrière la Fédération Française de Football en termes d'adhérents. Un engouement qui fait mouche chez les plus jeunes : ils constituent près du quart des effectifs.