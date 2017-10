"T'es noire, donc sois invisible" : un documentaire donne la parole aux Afro-descendantes

Le résultat : un film dense, éclairant et, d'un certaine manière, violent. Car à travers les anecdotes - "j'avais trois ans, j'étais dans un parc et la petite fille m'a dit 'non je ne joue pas avec toi parce que tu es noire'" - se cache un racisme systémique latent, incroyablement présent à chaque phase de la vie de ces femmes. On le retrouve à l'école, quand une conseillère d'orientation déconseille la prépa à une bonne élève, dans les relations amoureuses, quand un compagnon se vante "d'être sorti avec une noire" comme d'une expérience. Ou même à la maison, quand les parents intiment à leur fille : "T'es noire, donc sois invisible, passe entre les mailles du filet."





Des stéréotypes tenaces qui laissent des traces. Et des injonctions difficiles à déconstruire : "J'essayais d'être meilleure que les autres à l'école, d'être bien coiffée, toujours bien habillée. Je faisais attention à tout, en fait. [...] Mon objectif c'était de sortir des clichés, c'est vrai", raconte cette jeune femme. "Il y avait toujours cette peur d'être jugé par des blancs aussi" se souvient une troisième. "Il fallait toujours qu'on soit nickel au niveau des fringues, des cheveux. Ma mère me coiffait toujours avec des petits chignons [...] justement pour casser l'image". Une dernière reconnaît encore : "C'est horrible. Des fois, je suis en retard et je vais me dire : 'Ils vont penser que les noirs sont toujours en retard...' Ce sont des trucs comme ça où tu dois toujours dealer avec ce que les gens pensent des noirs et avec le fait que toi, tu es une personne à part entière. C'est un va-et-vient fatigant.'"