Pagaille dans les aéroports parisiens : des renforts policiers pour réduire les temps d'attente aux contrôles

Bonne nouvelle pour les passagers et les compagnies aériennes qui se plaignent des embouteillages aux contrôles de sécurité dans les deux aéroports parisiens. Cent policiers vont en effet être envoyés en renfort cet été à Roissy et d'Orly pour remédier à la situation devenue critique ces dernières semaines, a annoncé mercredi soir le ministère de l'Intérieur. Ils "seront présents tous les jours sur ces deux sites pour augmenter le nombre de points de contrôle et, ainsi, réduire les délais d'attente", détaille le ministère dans un communiqué, et ce "dès le week-end prochain et jusqu'au 31 août".





En pratique, l'affectation de ces CRS pour sécuriser les aérogares permettra aux fonctionnaires de la police aux frontières (PAF) "de se concentrer sur les missions de contrôle transfrontières". Et dès fin juillet, "un nouveau dispositif technique de vérification des passeports et cartes d'identité permettra, en outre, de réduire de manière significative le délai d'interrogation des bases de données".