Panne d'alimentation électrique à la SNCF : la circulation des TGV reprend doucement entre Paris et le grand Ouest

Vers un retour pogressif à la normal, après des retards d'une à deux heures. C'est ce qu'annonce la SNCF pour les TGV ce mardi matin entre Paris et la Bretagne : "Le trafic a repris et le retour à la normale est prévu pour la mi-journée", a informé une porte-parole. La circulation des TGV était en effet perturbée depuis 7 h, au départ et à l'arrivée de la gare Paris-Montparnasse, en raison d'une panne d'alimentation électrique.





"Un incident d'alimentation électrique à la sortie de Paris-Montparnasse perturbe fortement la circulation des trains depuis 7h ce matin", avait informé la SNCF sur son site internet. Le problème entraîne donc des retards pouvant atteindre deux heures pour les TGV au départ et à l'arrivée. La gare dessert essentiellement le centre, l'ouest et le sud-ouest de la France. Les trains au départ de Paris ont été détournés, ceux qui arrivaient de Bretagne ont été redirigés vers la gare de Paris-Austerlitz, a précisé la SNCF.