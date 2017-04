Pâques : les cloches ne sonnent plus

CLOCHER - À Pâques la tradition est de fêter le retour des cloches. Mais les cloches ne sonnent plus dans plusieurs communes de France, comme à Sibiril dans le Finistère ou à Plounérin dans les Côtes-d’Armor. Ce notamment à cause des aléas naturels et de l’ancienneté des édifices. Mais les coûts d’entretien des clochers sont élevés pour les petites communes, à 300.000 euros pour celui de Plounérin.