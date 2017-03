"Montrer de l'intérêt", "poser un cadre" : parents, le gouvernement va vous aider à affronter la crise d'ado de votre enfant

Le temps des regards remplis d’amour est révolu. Votre rejeton est devenu grincheux et insolent. A l’école comme à la maison, il défie l’autorité et ne veut plus être infantilisé. Rien d’anormal à l’horizon : il rentre tout juste dans "l’âge ingrat".





Pour certains parents, le passage à l’adolescence de leur progéniture reste toutefois un moment délicat. Un livret a ainsi été mis au point par le ministère des Familles pour les accompagner et leur distiller des conseils. Il sera distribué en avril à 800.000 foyers - aux alentours des 11 ans de l’enfant - via la Caisse nationale d’allocations familiales et la Mutuelle sociale agricole. "C’est l’âge d’un tournant, avec l’entrée au collège. Et cela permet d’aborder de manière préventive les situations qui peuvent être difficiles à vivre", détaille Cécile Grosjean, conseillère en charge de la parentalité au sein du ministère, citée par La Croix.





Mais quels sont les conseils distillés dans ce livret élaboré avec des pédopsychiatres ? Voici quelques exemples notables :